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Dünya
AA 20.09.2023 11:29

ABD'de çocuk istismarı şüphelisi ölüm haberini yayarak suçlamadan kurtulmaya çalıştı

ABD'de polis, kano kazasında öldüğüne dair yalan haber yayarak çocuk istismarı suçlamasından kaçmaya çalışan zanlıyı yakaladı.

ABD'de çocuk istismarı şüphelisi ölüm haberini yayarak suçlamadan kurtulmaya çalıştı
[Fotograf: AA]

Oklahoma eyaletinde çocuk istismarı suçlamasıyla aranan şüpheli Melvin Emde'nin, oğluna yaptırdığı ihbarla, balık tutarken kanodan düşerek boğulduğuna dair haberini yaydığı belirtildi.

Olaya ilişkin arama başlatan polis, Emde'nin cesedine ulaşamamasına karşın, zanlının çocuk istismarı suçundan arandığını tespit etti.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Emde'nin öldüğüne dair yalan haber yayarak hakkındaki suçlamadan kurtulmaya çalıştığından şüphelenildiği kaydedildi.

ABD'nin Georgia eyaletinde, plakası olmayan bir motosikletle seyahat ederken polisle yaşanan kovalamaca sırasında kaza yaparak yakalanan Emde'nin, "çocuk istismarı" suçundan aranan kişi olduğu belirlendi.

Polis yetkileri, Emde'nin gözaltına alındığını, yalan ihbarda bulunan oğluna herhangi bir suçlama yapılmadığını ve soruşturmanın devam ettiğini söyledi.

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