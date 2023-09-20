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Dünya
AA 20.09.2023 11:12

İsrail güçleri bir günde 6 Filistinliyi öldürdü

Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 5'i işgal altındaki Batı Şeria'da, 1'i abluka altındaki Gazze Şeridi'nde olmak üzere 6 Filistinlinin İsrail askerlerince öldürüldüğünü açıkladı.

İsrail güçleri bir günde 6 Filistinliyi öldürdü
[Fotograf: AA]

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında öldürülen Filistinlilerin sayısının gece saatlerinde 4'e yükseldiğini bildirdi. Baskında 30 kadar Filistinlinin de yaralandığı aktarıldı.

İsrail ordusunun Batı Şeria'nın Eriha kentindeki Akbet el-Cabir Mülteci Kampı'na gece düzenlediği baskında da 19 yaşındaki bir Filistinli öldürüldü.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında dün gerçekleşen protestolarda bir Filistinlinin askerlerin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetmesiyle son 24 saat içinde İsrail askerlerinin öldürdüğü Filistinli sayısı 6 oldu.

İsrail ordusu Cenin'de İHA kullandı

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, askerlerin Cenin Mülteci Kampı'na aranan kişileri gözaltına almak için düzenlediği baskında yoğun çatışmalar çıktı.

Baskın sırasında İsrail askerleri, isabet ettiği yerde infilak eden patlayıcı yüklü "intihar" tipi küçük insansız hava aracı (İHA) kullandı.

İsrail ordusuna ait bir araç bölgeden çekilirken el yapımı patlayıcıyla hedef alındı. Ordu birlikleri aracı kurtarmaya çalışırken bölgede de çatışmalar yaşandı. İsrail ordusu kendi birliklerinde herhangi yaralı bulunmadığını aktardı.

Cenin Mülteci Kampı İsrail ordusunun hedefinde

Cenin Mülteci Kampı son yıllarda sık sık İsrail ordusu tarafından hedef alınıyor.

İsrail basınında sıkça, "eşek arısı kovanı", "terörist kuluçkası" şeklinde tanımlanan Cenin ve özellikle buradaki mülteci kampı, Filistin direniş örgütlerinin silahlı kanatlarının yoğun şekilde bulunmasıyla öne çıkıyor.

Filistin siyasi arenasında rekabet içindeki Fetih, Hamas, İslami Cihad gibi fraksiyonların silahlı kanatlarının Cenin içinde tek şemsiye altında, birlikte hareket ettiği biliniyor.

İsrail ordusu 3 Temmuz gecesi Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı'na büyük bir baskın düzenleyerek bölgeyi kuşatma altına almıştı.

İsrail güçlerinin havadan ve karadan yaklaşık 48 saat süren şiddetli saldırılarında 4’ü çocuk, 12 Filistinli öldürülmüş, 20’si ağır olmak üzere yaklaşık 120 kişi yaralanmıştı. Yaklaşık 150 bin Filistinli mültecinin yaşadığı kampta altyapı büyük zarar görmüştü.

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