Ürdün, Sudan'daki vatandaşlarını tahliyeye başladı

Ürdün Dışişleri Bakanlığından konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Kraliyetten, çatışmalara sahne olan Sudan'daki vatandaşların güvenliği için gerekli her adımın atılması talimatı verildiği ve bu doğrultuda ülkedeki Ürdünlülerin tahliye planına başlandığı belirtildi.

Sahadaki güvenlik durumları nedeniyle tahliye operasyonunun Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) koordinasyonuyla gerçekleşeceği ifade edilen açıklamada başka detay paylaşılmadı.

Sudan'da ordu ile HDK arasında çatışma

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı ordu ile paramiliter HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını, bu esasa göre davranılacağını bildirmişti.

Dünya Sağlık Örgütüne göre çatışmalarda 413 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 551 kişi yaralandı.

HDK, bayramın ilk gününden itibaren 72 saatlik "insani" ateşkes uygulayacaklarını açıklamış, ordu da akşam saatlerinde uluslararası çevrelerin ateşkes çağrısına uyacağını duyurmuştu.