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Dünya
AA 22.04.2023 12:45

Arjantin’de en az 40 kişi dang hummasından öldü

Arjantin'de sene başından bu yana 40 kişi dang humması nedeniyle hayatını kaybetti, 60 binden fazla vaka tespit edildi.

Arjantin’de en az 40 kişi dang hummasından öldü

BBC’nin haberine göre, Arjantin Sağlık Bakanlığı dang humması vakalarının azalmaya başladığını bildirdi.

Bakanlık, kapı ve pencerelere sinek teli ve böcek kovucu kullanımı başta olmak üzere, üreme alanı olarak işlev görebilecek su kaplarının kaldırılması da dahil olmak üzere, sivrisinek karşıtı önlemlerin artırılması çağrısında bulundu.

Biyolog Marianela Garcia Alba, dünyada ve Arjantin’de hava sıcaklıklarının artması nedeniyle sivrisineklerin sayılarının çoğalabileceğini, ülkenin güneyine doğru yayılmaya devam ettiğini kaydetti.

Biyologlar, laboratuvarlarda radyasyonla DNA hasarı verdikleri binlerce sivrisineği, larvalarının yaşayamayacağı umuduyla serbest bırakıyor. Bununla radyasyona maruz kalan sivrisinekler baskın tür haline getirilerek dang hummasının yayılmasının engellenmesi amaçlanıyor.

Arjantin'de 40'tan fazla kişinin ölümüne sebep olan dang humması, Aedes aegypti türü sivrisinekler tarafından yayılıyor ve enfekte ettiği kişilerde yüksek ateş, baş ağrısı, mide bulantısı ve eklem ağrılarına neden oluyor.

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Dang Humması Arjantin
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