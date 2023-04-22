Parçalı Bulutlu 13.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 22.04.2023 11:52

Avustralya, 2. Dünya Savaşı'nda ABD tarafından batırılan Japon gemisinin enkazını buldu

İkinci Dünya Savaşı sırasında, ABD denizaltısı tarafından, içinde Avustralyalı asker ve sivillerin olduğu bilinmeden Filipinler açıklarında batırılan Japon nakliye gemisi Montevideo Maru'nun enkazına ulaşıldı.

Avustralya, 2. Dünya Savaşı'nda ABD tarafından batırılan Japon gemisinin enkazını buldu

Montevideo Maru'nun enkazı, yaklaşık 81 yıl sonra Avustralyalı Silentworld Foundation grubunun öncülük ettiği araştırmaya Hollandalı Fugro şirketinin de destekleri sonucu ortaya çıkarıldı.

Arama çalışmaları, Filipinler'in Luzon Adası'nın 110 kilometre kuzeybatısında, Güney Çin Denizi'nde 6 Nisan'da başladı ve 12 gün sürdü.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Sonunda Montevideo Maru'nun kayıp ruhlarının istirahatgahı bulundu. Umuyoruz ki uzun zamandır sevdiklerinin nöbetini tutanlara bir rahatlık getirir." dedi.

Arama ekibinin uzmanlarından Roger Turner da yaptığı açıklamada, Montevideo Maru'nun otonom su altı aracı (AUV) tarafından 4 bin metreden daha derinde bulunduğunu kaydetti.

Montevideo Maru'nun yalnızca 11 dakika içinde battığını belirten Turner, gemiden sadece 3 cankurtaran botunun suya indiğini ve 102 Japon mürettebatın Filipinler'e doğru kürek çektiğini dile getirdi.

Geminin enkazı kaldırılmayacak

Turner, bugün sayıları binleri bulan felaketin kurbanlarının çocukları ve torunlarının, yıllarını enkazın bulunmasına harcadığını ifade etti.

Silentword Foundation ise açıklamasında, hayatını kaybedenlerin anısına saygıdan ötürü, geminin enkazının kaldırılmayacağını söyledi.

Papua Yeni Gine'den aldığı Avustralyalı mahkumlarla birlikte 14 ülkeden insanı taşıyan Japon nakliye gemisi Montevideo Maru, Temmuz 1942'de içinde Papua Yeni Gine'den alınan esirlerin olduğundan habersiz olan ABD denizaltısı USS Sturgeon tarafından gönderilen bir torpido ile batırılmıştı.

"Avustralya tarihinin en kötü deniz felaketlerinden biri" olarak bilinen olayda, toplam kurban sayısının 1089 olduğu düşünülen gemide, tahminlere göre 979 Avustralyalı, 33 Norveçli denizci ve 20 Japon askeri hayatını kaybetmişti.

ETİKETLER
Avustralya Gemi ABD Japonya
Sıradaki Haber
Fas'ta cezaevindeki 1518 kişiye Ramazan Bayramı affı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayramlaşma programına telefonla bağlandı
12:48
Myanmar'da kasırga nedeniyle 6 kişi öldü, 109 kişi yaralandı
12:47
Arjantin’de en az 40 kişi dang hummasından öldü
12:48
Bolu'da zincirleme kaza: TEM ulaşıma kapandı
12:48
Depremde can kaybı 50 bin 783
12:02
Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Pazarcık'ta "Oba Kütüphanesi" depremzede çocukların hizmetinde
Pazarcık'ta "Oba Kütüphanesi" depremzede çocukların hizmetinde
FOTO FOKUS
Türkiye'nin ilk jet motoru "Gökbey" ile havada
Türkiye'nin ilk jet motoru "Gökbey" ile havada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ