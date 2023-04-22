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Dünya
AA 22.04.2023 14:07

Nijerya'nın Yobe eyaletinde menenjit salgınında 10 kişi öldü

Nijerya'nın Yobe eyaletinde 10 kişinin menenjit salgınında hayatını kaybettiği bildirildi.

Nijerya'nın Yobe eyaletinde menenjit salgınında 10 kişi öldü

Yobe Eyaleti Sağlık Komiseri Dr Muhammad Lawan Gana, yaptığı açıklamada, eyalette 177 menenjit vakası tespit edildiğini, hastalardan 10'unun yaşamını yitirdiğini belirtti.

Eyaletin birçok bölgesinde salgın nedeniyle çok sayıda kişinin işitme duyusunu kaybettiği bilgisini paylaşan Gana, boyun ve baş ağrısı yaşayanların hemen hastaneye başvurmaları gerektiği uyarısında bulundu.

Gana, eyalet hükümetinin salgına hızlı şekilde müdahale etmek için yorulmadan çalıştığını belirterek, hükümetin Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) yanı sıra diğer uluslararası ortaklarla işbirliği içinde hastalığın yayılmasını kontrol altına almak için yeterli önlemleri aldığını kaydetti.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) 28 Mart'ta yapılan açıklamada, 1 Ocak-5 Mart tarihlerinde başkent Abuja'nın yanı sıra 21 eyalette menenjit vakalarına rastlandığı belirtilmişti. Açıklamada, söz konusu dönemde 628 menenjit vakası tespit edildiği ve bunlardan 52'sinin hayatını kaybettiği bilgisi yer almıştı.

Nijerya hükümeti, 2030 yılına kadar hastalığı yenmek için küresel hedefe bağlandığını açıklamıştı.

Beyinden başlayarak tüm vücudu etkisi altına alan menenjit, hava yoluyla bulaşabiliyor.

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