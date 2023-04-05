Ürdün, Katar ve Suudi Arabistan, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa baskınını kınadı

Baskını kınayan Ürdün, İsrail yönetimine, polis ve özel kuvvetlerini derhal Aksa'dan çekmesi çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sinan el-Mecali, yazılı açıklamasında, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek orada bulunan ve ibadet edenlere saldırmanın açık bir ihlal, kabul edilemez bir eylem olduğunu belirtti.

Mecali, İsrail'i "uluslararası hukuku ihlal eden eylemlerini durdurmaya, Kudüs'ün tarihi ve yasal statüsü ile kutsal değerlerini değiştirmeye yönelik tüm uygulamalardan vazgeçmeye" çağırdı.

Bu tehlikeli tırmanışın sonuçları konusunda uyaran Mecali, Mescid-i Aksa'nın ve orada ibadet edenlerin güvenliğine yönelik eylemlerden İsrail'i sorumlu olduğunu belirtti.

Mecali, ayrıca gerginliği tırmandıran bu olayın barış ve güvenliği tehdit eden şiddeti artırdığını ve şiddeti önlemek için sarf edilen çabaları baltaladığını vurguladı.

Katar

Katar Dışişleri Bakanlığı da İsrail güçlerinin Aksa'ya düzenlediği baskını sert bir şekilde kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İsrail'in Aksa'ya baskın düzenleyerek namaz kılanlara saldırmasına ve ambulansa taşınan yaralılara engel olmasına tepki gösterildi.

Açıklamada, "Bu barbarca suç eylemlerinin, kutsal mekanlara apaçık bir saldırı olduğu ve Kudüs'ün Yahuleştirilmesi siyasetinin bir uzantısı sayıldığı, bu eylemlerle uluslararası hukukun ihlal edildiği ve mübarek ramazan ayında 2 milyardan fazla Müslümanın tahrik edildiği" vurgulandı.

Uluslararası toplumdan İsrail'in bu uygulamalarına son vermesi için acilen müdahale etmesi istenen açıklamada, "Kudüs uluslararası hukuka göre işgal altındadır. Uluslararası hukuk ve insan hakları sözleşmelerince güvence altına alınan, Kudüs'teki Müslüman ve Hristiyanlara ait mabetlerin ve ibadet hakkının korunmasından tümüyle İsrail işgal güçleri sorumludur." ifadeleri kullanıldı.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan da İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail güçlerinin Aksa'nın avlularına baskın düzenleyerek ibadet edenlere saldırması ve çok sayıda Filistin vatandaşını tutuklamasının büyük bir endişeyle takip ediliyor.

Baskının kınandığı açıklamada, Riyad'ın barış çabalarını baltalayan, dinin kutsal değerleri konusunda uluslararası ilke ve normlarla çelişen bu uygulamaları kesin bir dille reddettiği vurgulandı.

Açıklamada, işgali sona erdirmeye, Filistin meselesinde adil ve kapsamlı bir çözüme ulaşmaya yönelik tüm çabaları destekleme konusunda Suudi Arabistan'ın kararlı konumuna dikkat çekildi.

Ne olmuştu?

Fanatik Yahudi yerleşimcilerin Pesah Bayramı nedeniyle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleme ve burada kurban kesme çağrıları üzerine gece teravih namazının ardından bir grup Filistinli Mescid-i Aksa içindeki Kıble Mescidi'ne sığındı.

İsrail güçleri, sahur vaktinde Aksa'ya düzenlediği baskın sırasında, Kıble Mescidi'ne sığınanlara şiddet kullanarak müdahale edip kutsal mabedi savaş alanına çevirdi. İsrail güçlerinin baskını sabah namazının ardından da devam etti.

Baskınlarda, Kıble Mescidi'ne sığınan 200’den fazla kişi gözaltına alındı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskının ardından abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail yönüne roketler atıldı.

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, Sderot kenti yönüne beş roket atıldığı, bunlardan dördünün hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği, bir roketin de açık araziye düştüğü bilgisi verildi.

İsrail uçakları, roketlere karşılık Gazze Şeridi'nin batısında iki noktaya hava saldırısı düzenledi.