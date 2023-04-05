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Gündem
TRT Haber 05.04.2023 09:42

Türkiye'den İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa baskınına tepki

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Dışişleri Bakanlığı, çok sayıda Filistinli sivilin gözaltına alındığı müdahaleyi lanetledi.

Türkiye'den İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa baskınına tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırı ve provokasyonları ile ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, "İsrail güvenlik güçlerinin, dün geceden itibaren Harem-i Şerif'in kudsiyetini ve tarihi statükoyu ihlal ederek, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini, Kıble Mescidi’ne sığınanlara müdahale etmesini ve çok sayıda Filistinli sivili gözaltına almasını lanetliyoruz." denildi.

İsrail güçleri, Mescid-i Aksa’ya ikinci kez baskın düzenledi
İsrail güçleri, Mescid-i Aksa’ya ikinci kez baskın düzenledi

"Saldırılar hiçbir şekilde kabul edilemez"

Mübarek ramazan ayında Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere yönelik bu saldırıların hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğinin vurgulandığı açıklamada, "Başta Gazze olmak üzere şimdiden bölgeye sirayet eden tırmanmadan büyük endişe duyuyoruz. İsrail hükümetinin, bölgede gerilimin daha da tırmanmasına yol açabilecek her türlü tahriki, eylemleri ve saldırıları derhal durdurması gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

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