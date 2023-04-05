Bakan Bozdağ'dan Avukatlar Günü mesajı

Bozdağ, sosyal medya hesabından Avukatlar Günü'ne ilişkin paylaştığı mesajda, "Hak arama, hakkı savunma ve savunma hakkını kullanma vazifelerini yerine getiren avukatlarımızın 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutluyorum. Depremde vefat eden avukatlarımız başta olmak üzere vefat etmiş tüm avukatlarımızı saygı, rahmet ve dua ile anıyorum." ifadelerini kullandı.

Hak arama,hakkı savunma ve savunma hakkını kullanma vazifelerini yerine getiren avukatlarımızın #5NisanAvukatlarGünü’nü kutluyorum.



Depremde vefat eden avukatlarımız başta olmak üzere vefat etmiş tüm avukatlarımızı saygı,rahmet ve dua ile anıyorum. — Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) April 5, 2023