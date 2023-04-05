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Gündem
AA 05.04.2023 09:21

Bakan Bozdağ'dan Avukatlar Günü mesajı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutladı.

Bakan Bozdağ'dan Avukatlar Günü mesajı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Bozdağ, sosyal medya hesabından Avukatlar Günü'ne ilişkin paylaştığı mesajda, "Hak arama, hakkı savunma ve savunma hakkını kullanma vazifelerini yerine getiren avukatlarımızın 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutluyorum. Depremde vefat eden avukatlarımız başta olmak üzere vefat etmiş tüm avukatlarımızı saygı, rahmet ve dua ile anıyorum." ifadelerini kullandı.

 

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