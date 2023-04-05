Çok Bulutlu 7.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 05.04.2023 11:38

Batı Trakya Türkleri toplu iftar geleneğini yaşatmaya devam ediyor

Gümülcine ve İskeçe'deki köylerde yaşayan halk, ramazan süresince başta müftülükler olmak üzere azınlık dernekleri ve köy heyetlerince yapılan iftarlarda buluşarak bölgede ramazanla bütünleşen geleneklerini devam ettiriyor.

Batı Trakya Türkleri toplu iftar geleneğini yaşatmaya devam ediyor
[Fotograf: AA]

Gümülcine ve İskeçe'de iftar saati, Türk mahallelerinde atılan fişeklerle duyuruluyor. Gönüllü gençlerin iftar öncesi çaldığı davulların sesi de iftar saatinin geldiğini haber veriyor.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da ramazanın manevi iklimini yaşatabilmek amacıyla Batı Trakya'daki camilerin avlularında toplu iftarlar yapılıyor.

Akşam ezanının okunmasıyla önce oruçlar açılıyor daha sonra da cemaat akşam namazında saf tutuyor. Teravih namazından sonra ise çocuklara yönelik çeşitli eğlence programları düzenleniyor.

Batı Trakya Türkleri toplu iftar geleneğini yaşatmaya devam ediyor

"Birlik, beraberlik ve bütünleşmenin sembolüdür bizim iftarlarımız"

İskeçe Müftüsü Mustafa Trampa, toplu iftar geleneğinin Batı Trakya Müslüman Türk azınlığı için önemini vurgulayarak, "Birlik, beraberlik ve bütünleşmenin sembolüdür bizim iftarlarımız" dedi.

Trampa, vakit ve teravih namazlarının ardından ise cemaatle toplu halde çay ve kahve eşliğinde sohbetler düzenlendiğini söyledi.

"Köylerdeki toplu iftar sofraları gençlere yönelik bir hal aldı"

Mustafçova Belediye Başkanı Rıdvan Delihüseyin de Batı Trakya’da, özellikle köylerdeki toplu iftar sofralarının, toplumun birlik ve beraberliğine katkı sağlamakla birlikte gittikçe büyüdüğünü ve gençlere yönelik bir hal aldığını anlattı.

Batı Trakya Türkleri toplu iftar geleneğini yaşatmaya devam ediyor

"Birlik ve beraberliğimizi  tazelemiş ve büyütmüş oluyoruz"

Delihüseyin, "Müftülüğümüzün, iş adamlarımızın ve belediyemizin katkılarıyla çok büyük bir katılımla toplu iftar programları gerçekleşiyor. Burada gençlerimizle iftarda buluştuk. Bu organizasyonları Türk kurum ve kuruluş başkanları da sahipleniyor. Allah'a sonsuz şükürler olsun ki bizim birliğimiz ve beraberliğimizi bu şekilde tekrar tazelemiş ve büyütmüş oluyoruz" diye konuştu.

Batı Trakya genelinde şu ana kadar, İnhanlı, Fıçıllı, Şahin, Büyük Derbent ve Mustafçova köylerinde toplu iftar programları düzenlendi.

Batı Trakya Türkleri toplu iftar geleneğini yaşatmaya devam ediyor

İftar programlarına Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve Gümülcine seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif, İskeçe Müftüsü Mustafa Trampa, Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi Başkanı Çiğdem Asafoğlu, soydaş milletvekilleri Hüseyin Zeybek ve Burhan Baran, İskeçe Türk Birliği Başkanı Ozan Ahmetoğlu, Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği Başkanı Hüseyin Baltacı ile çok sayıda soydaş katılıyor.

ETİKETLER
Batı Trakya Türkleri Ramazan Ayı
Sıradaki Haber
Kanada yapay zeka sohbet robotu ChatGPT hakkında soruşturma başlattı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:50
Lübnan'da İsrail'e ait savaş uçaklarının yoğun sesi duyulmaya başlandı
00:50
İnternetten 9 kişiyi 150 bin lira dolandıran iki şüpheli tutuklandı
00:49
Diyarbakır'da taksi ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
00:33
İsrail saldırı sığınaklarını açtı
01:10
İsrail Gazze’ye saldırmaya başladı
00:29
BM Geçici Barış Gücü'nün Lübnan'daki personeline sığınaklara gitme talimatı verildi
Meteoroloji 19 kenti uyardı: Sağanak bekleniyor
Meteoroloji 19 kenti uyardı: Sağanak bekleniyor
FOTO FOKUS
Toronto'nun simgesi CN Kulesi'ne yıldırım düştü
Toronto'nun simgesi CN Kulesi'ne yıldırım düştü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ