Batı Trakya Türkleri toplu iftar geleneğini yaşatmaya devam ediyor

Gümülcine ve İskeçe'de iftar saati, Türk mahallelerinde atılan fişeklerle duyuruluyor. Gönüllü gençlerin iftar öncesi çaldığı davulların sesi de iftar saatinin geldiğini haber veriyor.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da ramazanın manevi iklimini yaşatabilmek amacıyla Batı Trakya'daki camilerin avlularında toplu iftarlar yapılıyor.

Akşam ezanının okunmasıyla önce oruçlar açılıyor daha sonra da cemaat akşam namazında saf tutuyor. Teravih namazından sonra ise çocuklara yönelik çeşitli eğlence programları düzenleniyor.

"Birlik, beraberlik ve bütünleşmenin sembolüdür bizim iftarlarımız"

İskeçe Müftüsü Mustafa Trampa, toplu iftar geleneğinin Batı Trakya Müslüman Türk azınlığı için önemini vurgulayarak, "Birlik, beraberlik ve bütünleşmenin sembolüdür bizim iftarlarımız" dedi.

Trampa, vakit ve teravih namazlarının ardından ise cemaatle toplu halde çay ve kahve eşliğinde sohbetler düzenlendiğini söyledi.

"Köylerdeki toplu iftar sofraları gençlere yönelik bir hal aldı"

Mustafçova Belediye Başkanı Rıdvan Delihüseyin de Batı Trakya’da, özellikle köylerdeki toplu iftar sofralarının, toplumun birlik ve beraberliğine katkı sağlamakla birlikte gittikçe büyüdüğünü ve gençlere yönelik bir hal aldığını anlattı.

"Birlik ve beraberliğimizi tazelemiş ve büyütmüş oluyoruz"

Delihüseyin, "Müftülüğümüzün, iş adamlarımızın ve belediyemizin katkılarıyla çok büyük bir katılımla toplu iftar programları gerçekleşiyor. Burada gençlerimizle iftarda buluştuk. Bu organizasyonları Türk kurum ve kuruluş başkanları da sahipleniyor. Allah'a sonsuz şükürler olsun ki bizim birliğimiz ve beraberliğimizi bu şekilde tekrar tazelemiş ve büyütmüş oluyoruz" diye konuştu.

Batı Trakya genelinde şu ana kadar, İnhanlı, Fıçıllı, Şahin, Büyük Derbent ve Mustafçova köylerinde toplu iftar programları düzenlendi.

İftar programlarına Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve Gümülcine seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif, İskeçe Müftüsü Mustafa Trampa, Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi Başkanı Çiğdem Asafoğlu, soydaş milletvekilleri Hüseyin Zeybek ve Burhan Baran, İskeçe Türk Birliği Başkanı Ozan Ahmetoğlu, Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği Başkanı Hüseyin Baltacı ile çok sayıda soydaş katılıyor.