Kanada yapay zeka sohbet robotu ChatGPT hakkında soruşturma başlattı

The Canadian Press'in haberine göre, Gizlilik Denetleme Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre, ABD'li OpenAI şirketi hakkındaki soruşturma, "kişisel verilen izinsiz olarak toplanması, kullanılması ve ifşa edilmesi" şikayetleri üzerine başlatıldı.

Soruşturmanın detaylarına ilişkin şu aşamada bilgi paylaşılmayacağı kaydedilen açıklamaya göre, soruşturmanın sonuç raporu kamuoyu ile paylaşılacak.

Kanada'da kişisel verilerin korunmasından sorumlu Denetçi Philippe Dufresne de açıklamasında, yapay zeka ve kişisel verilerin korunması üzerindeki etkilerinin en önemli öncelikleri arasında yer aldığını vurgulayarak, hızlı hareket eden teknolojik gelişmelerin önünde kalmaları gerektiğini belirtti.