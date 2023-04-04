Diyalog şeklinde etkileşim kuran bir dil modeline sahip olan ChatGPT, son zamanların en çok tartışılan yapay zeka uygulaması. Uygulama her soruya cevap verebiliyor ancak verdiği yanıtlar zaman zaman şüpheye düşürüyor.

Şu anki versiyonu 175 milyar veri listesine sahip olan uygulama, sorulara anlamlı cevaplar verebilmek için milyarlarca bilgiyi ve veriyi tarıyor.

Uygulamanın kolaylaştırıcı bir tarafının olması kullanıcıların memnuniyetini artırıyor ancak verdiği yanıtların hepsi doğru olmuyor.

Kullanıcıları yanlış bilgiye yönlendirebilir

Uzmanlar, uygulamanın belirli riskler taşıdığı görüşünde. Dijital Medya Uzmanı Oğuzhan Saruhan, sohbet robotunun kimi zaman kullanıcıları yanlış bilgiye yönlendirebildiğine dikkati çekiyor.

O veri seti içinde doğru olmayan, manipüle edilmiş bilgiler olabileceğini vurgulayan Saruhan, "Bu bilgi seti içinde ırkçılıkla, faşistlikle ilgili ya da farklı kötü duygularla ilgili veriler olabilir ve bunu size empoze edebilir" dedi.

Meslekleri tehdit ediyor

ChatGPT'nin meslekleri de tehdit etme potansiyeli var. Uzmanlar yapılan araştırmaların da bunu gösterdiğini işaret ederek, uyarıyor.

Saruhan, "Bugün yapılan bir araştırmaya göre bin meslek dalı bugünkü versiyonuyla geri planda kalabilir." diye konuştu.

Uzmanlar, gelecekte daha fazla konuşulacak konulardan birinin de telif hakları olacağı görüşünde. Çünkü üretilen içeriğin toplama bilgilerle ortaya çıkması, sahibinin kim olduğu sorusunu akıllara getiriyor.

Çin ve İtalya yasakladı

Uygulamadan memnun olanlar da var, bunun büyük riskler taşıdığını iddia edenler de. Çin ve İtalya, ChatGPT'yi yasakladı. Twitter CEO'su Elon Musk ve bazı yapay zeka uzmanları da yazılımın kullanımının durdurulması çağrısında bulundu.

Kamera: Mustafa Oğuz