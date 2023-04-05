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Dünya
AA 05.04.2023 11:00

İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa baskını Gazze'de protesto edildi

Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını protesto etti.

İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa baskını Gazze'de protesto edildi

Gazze'nin kuzey bölgelerinde ve Şatı Mülteci Kampı'nda, İsrail güçlerinin, sahur vaktinde Aksa'ya düzenlediği baskın nedeniyle eylemler yapıldı.

İsrail'in Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere saldırmasına tepki gösteren protestocular, Mescid-i Aksa ve orada bulunan Filistinlilere yönelik destek sloganları attı.

Filistin'den Mescid-i Aksa için uluslararası düzeyde harekete geçilmesi çağrısı
Filistin'den Mescid-i Aksa için uluslararası düzeyde harekete geçilmesi çağrısı

Ne olmuştu?

Fanatik Yahudi yerleşimcilerin Pesah Bayramı nedeniyle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleme ve burada kurban kesme çağrıları üzerine bu gece teravih namazının ardından bir grup Filistinli Mescid-i Aksa içindeki Kıble Mescidi'ne sığındı.

İsrail'den Mescid-i Aksa'ya baskın
İsrail'den Mescid-i Aksa'ya baskın

İsrail güçleri, sahur vaktinde Aksa'ya düzenlediği baskın sırasında, Kıble Mescidi'ne sığınanlara şiddet kullanarak müdahale edip kutsal mabedi savaş alanına çevirdi. İsrail güçlerinin baskını sabah namazının ardından da devam etti.

Baskınlarda, Kıble Mescidi'ne sığınan 200’den fazla kişi gözaltına alındı.

İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa baskını Gazze'de protesto edildi

İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskının ardından abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail yönüne roketler atıldı.

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, Sderot kenti yönüne beş roket atıldığı, bunlardan dördünün hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği, bir roketin de açık araziye düştüğü belirtildi.

İsrail uçakları, roketlere karşılık Gazze Şeridi'nin batısında iki noktaya hava saldırısı düzenledi.

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Batı Şeria Filistin Devleti Gazze İsrail Mescid-i Aksa
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