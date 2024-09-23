Ürdün, Beyrut'a uçuşları "bir sonraki duyuruya kadar" askıya aldı

Ürdün Sivil Havacılık Otoritesinden yapılan açıklamaya göre, Ürdün hava yollarının Beyrut'taki operasyonları bir sonraki duyuruya kadar askıya alındı.

Açıklamaya göre, bu karar, "bölgede artan bölgesel gerilimlerin gölgesinde sivil havacılığın güvenlik ve emniyetinin korunması amacıyla" alındı.

İsrail'in Lübnan'a bugünkü saldırılarında 274 kişi öldü

İsrail ordusu, sabah saatlerinden itibaren Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, bugünkü saldırılarda 21'i çocuk, 39’u kadın 274 kişinin öldüğünü, 1024 kişinin yaralandığını açıkladı.

Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut ve kuzey bölgelerine göç dalgası devam ediyor.

Lübnan Eğitim Bakanlığı ülke genelinde eğitime ara verildiğini açıklarken, İçişleri Bakanlığı da ülkenin güneyindeki okulların İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilen vatandaşların barınması için açıldığını duyurdu.