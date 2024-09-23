Parçalı Bulutlu 15.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 23.09.2024 21:23

BM'den İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'da Al Jazeera ofisini kapatmasına tepki

Birleşmiş Milletler (BM), Al Jazeera'nın Batı Şeria'da bulunan ofisinin işgalci İsrail tarafından kapatılmasıyla ilgili, "Bu Gazze ve bölgede medya yayınlarını kısıtlama çabasının bir parçası." açıklamasında bulundu.

BM'den İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'da Al Jazeera ofisini kapatmasına tepki
[Fotograf: Reuters]

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İsrail'in Al Jazeera'nin işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan ofisini baskın düzenleyerek 45 gün süreyle kapatmasıyla ilgili Dujarric, "derin endişe" duyduklarını söyledi.

Dujarric, İsrail'in daha önce de Kudüs'te benzer bir eylem gerçekleştirdiğini anımsatarak, "Bu Gazze ve bölgede medya yayınlarını kısıtlama çabasının bir parçası." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze'ye de uluslararası gazetecilerin girişinin yasaklandığına dikkati çeken Dujarric, bunun gazetecilerin çalışmasını etkilediğini ve basın özgürlüğünü kısıtladığını dile getirdi.

Dujarric, BM'nin basın özgürlüğünü güçlü bir şekilde desteklediğini belirterek, özellikle ihtilaf bölgelerinde basının "gözümüz, kulağımız" olmasına ihtiyaç olduğunu ifade etti.

İsrail askerleri, dün askeri emirle Al Jazeera televizyonunun işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bulunan ofisine baskın düzenleyerek belgelere ve yayın ekipmanlarına el koymuş ve ofisi kapatmıştı.

ETİKETLER
Birleşmiş Milletler Batı Şeria İsrail
Sıradaki Haber
ABD, Orta Doğu'da artan gerginlik üzerine bölgeye ek asker gönderiyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:25
Irak'tan Lübnan'a havadan ve karadan insani yardım
22:28
İran Cumhurbaşkanından şartlı "nükleer anlaşmaya dönmeye hazırız" mesajı
22:23
Ali Yerlikaya Yunan Bakan ile görüştü: Yunan Sahil Güvenlik botları Türk karasularını ihlal etti
22:19
Katil İsrail'in Lübnan'ın Baalbek kentine düzenlediği saldırıda aynı aileden 9 kişi öldü
21:26
Ürdün, Beyrut'a uçuşları "bir sonraki duyuruya kadar" askıya aldı
21:22
ABD, Orta Doğu'da artan gerginlik üzerine bölgeye ek asker gönderiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Dünya Beşten Büyüktür' sözü New York sokaklarında
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Dünya Beşten Büyüktür' sözü New York sokaklarında
FOTO FOKUS
Türkiye'nin uluslararası yatırımdaki önemi Times Meydanı'nda vurgulandı
Türkiye'nin uluslararası yatırımdaki önemi Times Meydanı'nda vurgulandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ