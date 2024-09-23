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Dünya
AA 23.09.2024 21:14

Katil İsrail'in saldırılarına maruz kalan Lübnan'ın güneyinden göç dalgası devam ediyor

İsrail'in saldırılarına maruz kalan Lübnan'ın güneyinden başkent Beyrut'a doğru göç dalgası sürüyor.

Katil İsrail'in saldırılarına maruz kalan Lübnan'ın güneyinden göç dalgası devam ediyor
[Fotograf: AA]

Lübnan medyasına göre, ülkenin güneyinden 10 binlerce kişi başkent Beyrut ve kuzey bölgelerine doğru göç ediyor.

Sabah saatlerinden beri devam eden İsrail ordusunun hava saldırıları nedeniyle yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kalan Lübnanlılar yollardaki yoğun trafik nedeniyle araçlarında kaldı.

İsrail ordusu Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda hastaneleri, ambulansları ve sağlık merkezlerini hedef aldı.

Saldırılarda 21'i çocuk, 39'u kadın 274 kişi hayatını kaybetti, 1024 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun saldırılarında 3 ambulans vuruldu, 2 sağlık çalışanı öldü, 16'sı da yaralandı.

Lübnan Eğitim Bakanlığı ülke genelinde eğitime ara verildiğini açıklarken, İçişleri Bakanlığı da ülkenin güneyindeki okulların, İsrail saldırıları sonucu yerinden edilen vatandaşların barınması için açıldığını duyurdu.

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