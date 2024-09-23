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Dünya
AA 23.09.2024 21:16

Soykırımcı İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı 356'ya yükseldi

İsrail'in sabah saatlerinden bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 356'ya, yaralananların sayısı 1246'ya yükseldi.

Soykırımcı İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı 356'ya yükseldi

Lübnan Sağlık Bakanlığına bağlı Halk Sağlığı Acil Operasyonlar Merkezinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Lübnan'a düzenlediği saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail saldırılarında 24'ü çocuk, 42'si kadın olmak üzere 356 kişinin yaşamını yitirdiği, 1246 kişinin yaralandığı aktarıldı.

İsrail ordusu, sabah saatlerinden itibaren Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut'a ve kuzey bölgelerine göç dalgası devam ediyor.

Lübnan Eğitim Bakanlığı ülke genelinde eğitime ara verildiğini açıklarken, İçişleri Bakanlığı da ülkenin güneyindeki okulların, İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilenlerin barınması için açıldığını duyurdu.

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