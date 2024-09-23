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Dünya
AA 23.09.2024 21:21

ABD, Orta Doğu'da artan gerginlik üzerine bölgeye ek asker gönderiyor

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Orta Doğu'da İsrail ile Lübnan Hizbullahı arasında artan gerginlikler nedeniyle bölgeye ek asker göndereceğini açıkladı.

ABD, Orta Doğu'da artan gerginlik üzerine bölgeye ek asker gönderiyor
[Fotograf: AA]

Pentagon'dan yapılan açıklamada, "Orta Doğu'daki artan gerginlikler ve tedbirleri çoğaltmak nedeniyle, bölgede halihazırda bulunan güçleri güçlendirmek için az sayıda ek ABD askeri personeli gönderiyoruz." denildi.

Nereye ne kadar asker gönderileceği sorularına ise "Operasyon güvenliği nedeniyle, belirli ayrıntılar hakkında yorum yapmayacağız veya bilgi vermeyeceğiz." ifadesi kullanıldı.

ABD'nin şu an bölgede yaklaşık 40 bin civarında askeri bulunuyor.

İsrail'in Lübnan'a bugünkü saldırılarında 274 kişi öldü

İsrail ordusu ve Lübnan Hizbullahı'nın çatışmaları şiddetlenerek devam ediyor.

İsrail ordusu, sabah saatlerinden itibaren Lübnan'a güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırılarda bugün ölenlerin sayısının 21'i çocuk, 39'u kadın 274'e yaralananların sayısının ise 1024'e yükseldiğini açıkladı.

Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut ve kuzeyine göç dalgası devam ediyor.

Lübnan Eğitim Bakanlığı ülke genelinde eğitime ara verildiğini açıklarken, İçişleri Bakanlığı da ülkenin güneyindeki okulların, İsrail saldırıları sonucu yerinden edilen vatandaşların barınması için açıldığını duyurdu.

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