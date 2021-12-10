Haber Giriş: 10 Aralık 2021 Cuma 21:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
UNICEF'te 75 yıllık gelenek: Direktörlüğe yine ABD'li diplomat atandı
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonunun başına kurulduğu günden beri Amerikalı diplomatların getirilmesi geleneği bozulmadı.
Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF) 8. Genel Direktörü yine bir ABD'li diplomat oldu.
BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, UNICEF direktörlüğüne Amerikalı Catherine Russell atandı.
75 yıldır ABD'li diplomatlar
UNICEF direktörlüğüne kurulduğu günden bu yana, yani 75 yıldır ABD'li diplomatlar getiriliyor.
Russell, UNICEF direktörlüğünden ayrılacağını açıklayan ABD'li Henrietta Fore'un yerine gelecek ve örgütün 8. direktörü olacak.
Şu an Joe Biden yönetiminde Beyaz Saray'da görev yapan Russell, 2013-2017 yıllarında ABD Dışişleri Bakanlığında diplomat olarak çalıştı.
Etiketler: UNICEF Birleşmiş Milletler ABD
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