İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Dışişleri Bakanı Yair Lapid, ABD'li mevkidaşı Antony telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, "İran'ın nükleer eşiğe erişmemesi, Lapid'in yakın zamandaki Kahire ziyareti, barış çemberinin genişletilmesi" konuları ele alındı.

İsrail Dışişleri Bakanı Lapid'in görüşmede Blinken'a "İran ile müzakerelere dönülse bile Tahran'a yönelik yaptırımlar kaldırılmamalı. İran'ın alacağı paralar bizim kapımıza terör ve füze olarak dayanacak." dediği belirtildi.