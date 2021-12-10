Haber Giriş: 10 Aralık 2021 Cuma 21:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsrail'den ABD'ye: İran'a yaptırımlar kaldırılmamalı
[Fotoğraf: Reuters]
İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile görüşmesinde İran'ın nükleer programına ilişkin "müzakerelere geri dönülse bile Tahran'a yönelik yaptırımların kaldırılmamasını" istedi.
İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Dışişleri Bakanı Yair Lapid, ABD'li mevkidaşı Antony telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, "İran'ın nükleer eşiğe erişmemesi, Lapid'in yakın zamandaki Kahire ziyareti, barış çemberinin genişletilmesi" konuları ele alındı.
İsrail Dışişleri Bakanı Lapid'in görüşmede Blinken'a "İran ile müzakerelere dönülse bile Tahran'a yönelik yaptırımlar kaldırılmamalı. İran'ın alacağı paralar bizim kapımıza terör ve füze olarak dayanacak." dediği belirtildi.
Etiketler: İsrail ABD ABD İran ilişkileri İran
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