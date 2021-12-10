Bulgaristan'da 14 Kasım'da yapılan seçimin ardından, oluşturulan parlamentoda 4 siyasi parti arasında koalisyon hükümetinin kurulması için mutabakat imzalandı.

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, parlamentoda 67 kişilik en büyük gruba sahip Değişime Devam (PP) partisinin eş başkanı ve başbakan adayı Kiril Petkov'a kabine kurma görevi vereceğini açıkladı.

Kiril Petkov'un oluşturduğu ve yarın kamuoyuna tanıtılacak kabine taslağında 5'i başbakan yardımcısı toplam 20 bakan yer alacak.

Koalisyona 4 parti katılacak

Yeni hükümet koalisyonuna parlamentoda temsili olan 4 siyasi parti katılacak.

Koalisyonda PP'nin yanı sıra Parlamentoda Rusya yanlısı ve eski Komünist Partinin geleneğini sürdüren Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP), popülist şovmen Slavi Trifonov'un Böyle Bir Halk Var (İTN) partisi ve kent soylu sağcı güçlerin Demokratik Bulgaristan (DB) partisi yer alacak.

Koalisyon ortakları arasında yapılan mutabakata göre, kabinede PP 10, BSP ve İTN 4'er ve DB 3 bakanlığa sahip olacak.

Eski Başbakan Yanev Savunma Bakanı olacak

Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in kurduğu ve halihazırda ülkeyi yöneten teknokratlar hükümetinin Başbakanı Stefan Yanev'e yeni koalisyon hükümetinde PP kotasından Savunma Bakanlığı görevi verilirken, kabinedeki İçişleri Bakanı Boyko Raşkov ve Eğitim Bakanı Nikolay Denkov aynı kotadan yeni hükümette de görevlerini sürdürecek.

HÖH partisi muhalefette kalacak

Bu arada PP ve koalisyon ortakları, eski Başbakan Boyko Borisov'un lideri olduğu ve parlamentoda ikinci konumundaki Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB), üyelerinin çoğunluğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) ve popülist Yeniden Doğuş partisi görüşmelere katmamıştı.

3 parti muhalefette kalacak.

En az 121 oy gerekiyor

Başbakan adayı Kiril Petkov'un hükümetinin güven oylamasının 13 Aralık'ta yapılması bekleniyor.

Dörtlü koalisyon ortakları mecliste toplam 134 sandalyeye sahip. Yeni kabinenin güvenoyu alması için en az 121 milletvekilinin desteği gerekiyor.

Bulgaristan'da bu yıl halk genel seçim için 3 kez sandık başına gitmişti. Ülkede 4 Nisan ve 11 Temmuz'da yapılan genel seçimlerin ardından parlamentodaki güçler arasındaki siyasi zıtlaşmalar yüzünden hükümet kurulamamıştı.

14 Kasım'da yapılan son erken genel seçimin ardından meclise yüzde 4'lük barajı 7 siyasi parti aşmayı başarmıştı.