UNICEF Sözcüsü Elder: Gazze'deki durum hayal ettiğimden de kötüydü

Bir süredir İsrail'in yoğun saldırılar düzenlediği ve büyük yıkıma neden olduğu Gazze'de çalışmalarını yürüten Elder, tanık olduklarını çevrim içi röportajda anlattı.

Elder, "Dün bir yardım konvoyuyla Gazze'den geçtim. Evlerin, apartmanların ve hastanelerin yıkımı çok büyüktü. Çok sayıda yerinden edilmiş insan çok zor koşullarda yaşıyor. Hastaneler savaş alanı... Hastanelerin her yerinde savaşta yaralanan çocuklar, sadece acil servislerde değil; aynı zamanda dışarıda, otoparklarda ve bahçelerde de görülüyor." dedi.

Refah Sınır Kapısı'ndan geçerek Gazze'ye ulaştığının altını çizen Elder, şöyle devam etti:

"(Gazze'de) Vahim bir durum var. 1,5 milyondan fazla insan yerinden edildi. Çocukların şu an okulda olması veya teknik bir kolejde ustalık öğrenmesi gerekiyor. Ancak şu anda burada (sığınma kampı) 30 bin kişi var. Kadınlar su sıkıntısı nedeniyle tuvaleti kullanmak için saatlerce kuyrukta bekliyor. Son dört gün (insani ara) o kadar kritik ve belirleyiciydi. UNICEF ile birlikte bulunduğum konvoy tıbbi malzeme, hamile kadınlar için kitler, doktorlar için acil durum kitleri ve çocuklar için multivitaminler getirdi. Ne zaman su taşıyan bir tır bir yere ulaşsa insanlar buna o kadar muhtaç ki, hemen içiyor. Bu, çok gerekli bir yardım türü. (Suyu) Tuzdan arındırma tesisleri için yakıt, su, yiyecek, un ve yemek pişirmek için gaz gibi ihtiyaçlar bölgeye ulaştırılıyor."

Elder, insanların çok büyük ihtiyaçları olduğunu ve kısa sürede 2 milyon insanın hayatının altüst olduğunu, yardımların buraya ulaşmasının uzun süre kısıtlandığını anlattı.

İhtiyacı olan herkese yardımları ulaştırmak için 4 günden fazla zamana ihtiyaç olacağını vurgulayan Elder, Gazze'nin kuzeyine ulaşmanın hala çok zor olduğuna işaret etti.

Elder, yardım konvoylarının 30 kilometrelik mesafeyi katetmesinin 3-4 saat aldığını ancak Gazze'nin güneyine yardım tırlarının gelmeye devam ettiğini söyledi.

Gazze'nin güneyinden şehrin merkezine doğru giden merkezi bir yol olduğunu ve yollarda çok sayıda yardım tırının olduğunu dile getiren Elder, geriye dönen insanlar ve güvenlikle ilgili sorunların da konvoyların gelişini yavaşlattığını belirtti.

"Gazze halkı o kadar cömert ve o kadar onurlu ki kapılarını, açabildikleri herkese açıyor"

"Gazze halkı o kadar cömert ve o kadar onurlu ki kapılarını açabildikleri herkese açıyor. Şu anda insanlar dışarıda, hava soğuk ve yağmurlu. Çok daha fazla desteğe ihtiyaç var." ifadelerini kullanan Elder, özellikle kışlık kıyafet ve çadırlara ihtiyaç olduğuna değindi.

Bütün bu yardımların bölgeye ulaştırılabileceğini vurgulayan Elder, bunun için "insani ara" ve ateşkesin uzatılmaya devam etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Elder, "Herkesin ve çocukların dinlenmeye ihtiyacı var. Şu anda bir tür travma ve zihinsel sağlık stresi yaşayan bir milyon çocuk var. (Gazze'de) Çocuklar evlerinden uzaktayken, kamplarda üşüdüklerinde ve ihtiyaç duydukları şeye erişemedikçe iyileşemeyecek. Çocuklar ihtiyaç duydukları desteği aldıklarında ve hayatları eski haline dönüşmeye başladığında iyileşebilecek. Bu da ancak kalıcı bir barışla başlar." ifadelerini kullandı.

Sahada bulunan Mısır Kızılayı, Filistin Kızılayı ve Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA), yardım konvoylarının ulaştırılması için inanılmaz işler çıkardığını söyleyen Elder, daha fazlası için zamana ihtiyaç olduğuna işaret etti.

"Gazze'deki durum hayal ettiğimden de kötüydü"

Elder, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki gelişmeleri yoğun bir şekilde takip ettiğini ancak bu dönemde Gazze'de hiç bulunmadığını aktararak şunları kaydetti:

"Buraya geldiğimde durumun sandığımdan daha kötü olduğunu düşündüm. Gidişatın kötü olacağını düşünmüştüm. Pek çok apartman, sokak ve ev yıkılmış. Pek çok çocuk öldü ve aile yerinden edildi. Çocuk sayıda çocuk anne ve babasını kaybetti. Savaş yarası olan o kadar çok çocuk var ki. Evet, (Gazze'deki) durum hayal ettiğimden de kötüydü."