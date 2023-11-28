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Dünya
AA 28.11.2023 10:16

Blinken, Azerbaycanlı ve Ermenistanlı liderlerle barış müzakerelerini ele aldı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile ayrı ayrı yaptığı telefon görüşmelerinde, iki ülke arasındaki barış müzakerelerini ele aldı.

Blinken, Azerbaycanlı ve Ermenistanlı liderlerle barış müzakerelerini ele aldı
[Fotograf: Reuters]

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Blinken, Aliyev ile telefonda görüştü.

Aliyev'in "sürdürülebilir bir barış anlaşmasına" yönelik taahhüdünü memnuniyetle karşılayan Blinken, iki ülke arasındaki çatışmaların her iki tarafta da acılara sebep olduğunu kaydetti.

Blinken, iki ülke arasındaki barış müzakerelerinin nihayetlendirilmesinin önemine dikkati çekti.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Paşinyan ile de telefon görüşmesi yaptı.

Blinken bu görüşmede de barış müzakerelerinin önemini dile getirdi.

Barış müzakereleri

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, 21 Kasım'da barış anlaşması müzakereleri için Ermenistan'a doğrudan ikili müzakerelere başlama çağrısında bulunmuştu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Azerbaycan'ın barış anlaşması taslağına ilişkin önerilerine Ermenistan'ın yanıt vermesinin yaklaşık 2,5 ay sürmesinin, süreci ciddi anlamda geciktirdiği belirtilmişti.

Ermenistan ve Azerbaycan sınır belirleme komisyonları, 30 Kasım'da iki ülke arasındaki sınır bölgesinde bir araya gelecek.

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