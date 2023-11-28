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Dünya
AA 28.11.2023 09:59

Pentagon: Aden Körfezi'nde bir gemiyi ele geçirmeye çalışanlar Husiler değil, Somalililer

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Aden Körfezi'nde ticari bir gemiyi ele geçirme girişiminde bulunurken yakalanan silahlı 5 kişinin Husiler değil, Somalililer olduğunu duyurdu.

Pentagon: Aden Körfezi'nde bir gemiyi ele geçirmeye çalışanlar Husiler değil, Somalililer
[Fotograf: AP]

Pentagon Sözcüsü General Pat Ryder, verdiği günlük basın brifinginde, Aden Körfezi'nde yaşanan olayla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ryder, olayın nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü belirterek "Saldırganların Husi olmadığını biliyoruz." dedi.

Yakalanan kişilerin halen USS Mason gemisinde tutulduğunu belirten Ryder, "İncelemelerimiz sürüyor ancak ilk izlenimlerimize göre bu 5 kişi, Somalili." diye konuştu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), dün X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "M/V Central Park" isimli ticari geminin, dün Aden Körfezi'ndeki korsanlıkla mücadelede görevli güçlerden yardım istediğini belirtmişti.

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