Faslı milletvekilinden ülkesinin imzaladığı İsrail ile normalleşme anlaşmasının gözden geçirilmesi çağrısı

Temini, parlamentoda yaptığı konuşmada, "Fas, İsrail ve ABD arasında imzalanan normalleşme anlaşması gözden geçirilmeli" ifadesini kullandı.

Fas, 10 Aralık 2020’de Batı Sahra'daki egemenliğinin tanınması karşılığında İsrail ile diplomatik ilişkilerini yeniden başlatmasını öngören normalleşme anlaşmasını imzalamıştı.

Ülkede normalleşme anlaşmasına karşı çıkan siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar, sık sık gösteri düzenliyor.

Fas'ın Tanca ve Kazablanka kentlerinde en son 26 Kasım'da düzenlenen Gazze'ye destek ve İsrail'le normalleşme karşıtı gösterilere on binlerce kişi katıldı.