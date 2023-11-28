Serbest bırakılan Filistinli kadın esirlerden Şaban: Batı Şeria'da direnişin izinde kalacağız

Batı Şeria'nın Cenin kentinde yaşayan 4 çocuk annesi Şaban, serbest bırakıldıktan sonra "Biz sizin yanınızdayız. Siz değerli olanı verdiniz, biz de Batı Şeria'da direnişin izinde kalacağız" ifadelerini kullandı.

Filistinli kadın, İsrail hapishanesinde yaşadıklarına işaret ederek, "İsrailli yetkililer, kadın esirlerin özgürlük umutlarını kaybetmeleri ve serbest bırakılmayacaklarını düşünmeleri için morallerini bozmaya çalıştı ama ben onlara her zaman direnişe çok güvendiğimizi söyledim" dedi.

İsrail'in, hapishanelerdeki politikası "açlığa ve dayağa" dayanıyor

Şaban, İsrail hapishanelerindeki esirlik koşullarına ilişkin şunları söyledi:

"İsrail hapishanelerindeki koşullar çok zor. İşgalin politikası açlığa ve dayağa dayanıyor. Hapishanedekiler, her gün dayak ve hakaret konusunda yaratıcı oluyorlar. Arkamızda hala serbest bırakılmayı bekleyen kadın esirler var."

Filistinli Yasemin Şaban, 5 yılını İsrail hapishanelerinde geçirdikten sonra 2019'da serbest bırakılmış ancak 2022'nin mart ayında yeniden tutuklanarak 6 yıl hapis ve 8 bin şekel para cezasına çarptırılmıştı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, 7 Ekim’den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi’nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bini aştı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 241 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 85 Hizbullah mensubu öldü.

Hamas ile İsrail arasındaki esir takası mutabakatı

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi.

İsrail ile Hamas arasındaki "insani ara" uzlaşısı kapsamındaki esir takası mutabakatı çerçevesinde şu ana kadar Gazze Şeridi'nden biri erkek, diğerleri kadın ve çocuk 51 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de Filistinli 150 kadın ve çocuk esir serbest bırakıldı.

Katar, dün, Hamas ile İsrail arasında yürütülen arabuluculuk çalışmaları sonucunda "insani ara”nın 2 gün daha uzatıldığını duyurdu.