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Dünya
AA 06.10.2023 19:15

UNICEF: İklim nedeniyle yerinden edilecek çocuk sayısına ilişkin tahminler eksik

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF) Göç ve Yerinden Edilme Küresel Sorumlusu Verena Knaus, iklim nedeniyle gelecek 30 yılda yaklaşık 113,5 milyon çocuğun yerinden edileceği tahmininin eksik yapıldığını, sayının beklentilerin üzerinde olacağını belirtti.

UNICEF: İklim nedeniyle yerinden edilecek çocuk sayısına ilişkin tahminler eksik
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF) Göç ve Yerinden Edilme Küresel Sorumlusu Verena Knaus, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında, "UNICEF'ın raporuna göre, yaklaşık 113,5 milyon çocuğun yerinden edilecek olması alarm verici. Sizce iklim nedeniyle yerinden edilmiş çocuklar için uluslararası bir fon oluşturulmalı mı? Bu çocukların geleceğini güvence altına almak için gerekli miktar ne kadar olmalı?" sorusunu yanıtladı.

Verena Knaus, "Önümüzdeki 30 yılda nehirlerin neden olduğu taşkınlar sebebiyle yaklaşık 96 milyon, siklonik rüzgarlar nedeniyle 10 milyon ve fırtına dalgaları nedeniyle ise yaklaşık 7,2 milyon çocuk yerinden edilecek." dedi.

"Sayı beklentilerin de üzerinde olacak"

Ancak sayının beklentilerin de üzerinde olacağını söyleyen Knaus, UNICEF'in gelecekle ilgili tahmininde, kontrol edilemeyen yangınlar, kuraklıklar ve her türlü su baskını gibi konuların hesaba katılmadığını kaydetti. Knaus, "Dolayısıyla bunun gerçekten eksik bir tahmin olduğunu vurgulamak istiyorum." ifadesini kullandı.

Göç ve yerinden edilme konusunda dünyanın iklim finansmanını yeniden tasarlaması gerektiğini vurgulayan Knaus, bu konuda sahip olunan tüm fırsatların kullanılması ve büyük risklerle mücadele kapasitesi düşük ülkelere iklim finansmanı aracılığıyla destek verilmesi gerektiğini belirtti.

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