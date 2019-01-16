UNICEF tarafından yapılan açıklamada, havaların soğuması ve tıbbi bakımın yetersizliğinin çocukların hayatlarını kaybetmesinde etkili olduğu belirtildi.

Çocuklara Yardım Fonu, çocukların 8'inin Ürdün-Suriye sınırındaki Rukban kampından, diğer 7'sinin ise Deyrizor'un Haccin kasabasındaki çatışmalardan kaçan Suriyelilerden olduğunu kaydetti.

Hayatını kaybeden çocukların 13 yaşından küçük olduğu belirtilerken, insani yardımların yetersizliğinin çocuk ölümlerini arttırabileceği uyarısı yapıldı.

Rukban kampı

Rukban kampı, Suriye'nin Ürdün sınırındaki çöl bölgesinde yer alıyor. Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) bağlı grupların kontrolündeki kamp, çöl ortasına kurulmuş derme çatma çadırlar ve çamurdan yapılma barınaklardan ibaret.

Rejim güçlerinin kuşatmasındaki kampta, iç savaş nedeniyle Deyrizor, Humus'un doğusu, Humus çölü, Rakka ve Şam'ın bazı bölgelerinden kaçan siviller barınıyor.

Lübnan'da yerinden edilmiş Suriyeliler zor şartlarda yaşıyor

Lübnan'ın kuzeydoğusundaki Arsal bölgesinde, mülteciler için kış mevsimi, çadırlarının kış şartlarına dayanıksız olması ve sobalar için mazot bulunamaması nedeniyle çetin geçiyor.

Suriyeli mültecilerin barındığı kamplar tamamen kar altında kalırken, donarak ölümlerin yaşandığı bölgeden yardım çağrıları yükseliyor.

Aktivistler, sosyal medyada başlattıkları "Arsal ağlıyor" (عرسال_تستغيث#) adlı kampanya ile Arsal Kampına acil insani yardım çağrısı yapıyor.

Kaynak: AFP