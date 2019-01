Yüzlerce Honduraslı, Trump'ın göçmenlere yönelik tutumu ve politikalarına rağmen, ülkelerindeki ekonomik koşullar ve şiddetten kaçarak yeni bir hayat kurma amacıyla ABD'ye doğru yola çıktı.

Twitter’dan açıklama yapan Trump, ‘’Yeni, büyük bir konvoy güney sınırımıza doğru Honduras’tan yola çıktı. Nancy (Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi) ve Chuck'a (Senato azınlık lideri Chuck Schumer) söyleyin, insansız hava aracı uçurmak göçmenleri engellemeyecek. Sadece bir duvar işe yarayabilir. Duvar ya da çelik bariyer ülkemizi güvende tutar.’’ dedi.

A big new Caravan is heading up to our Southern Border from Honduras. Tell Nancy and Chuck that a drone flying around will not stop them. Only a Wall will work. Only a Wall, or Steel Barrier, will keep our Country safe! Stop playing political games and end the Shutdown!

Anketler, insanların sınırda yaşanan insani kriz ve suçu anlamaya başladığını gösteriyor diyen Trump, demokratların yakında suç partisi olarak bilineceğini söyledi.

Polls are now showing that people are beginning to understand the Humanitarian Crisis and Crime at the Border. Numbers are going up fast, over 50%. Democrats will soon be known as the Party of Crime. Ridiculous that they don’t want Border Security!