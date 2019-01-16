Celile bölgesinde bulunan Kafr Kanna köyünde yaşayan Selva Kupti Salim, köyünden sadece 7 kilometre uzaklıktaki Hristiyan mezarlığını, İsrail askeri bölge ilan ettiği için ziyaret edemiyor.

Mezarlıkta, 1948 yılında henüz 25 yaşındayken, iş yerine gittiği sırada Yahudi çeteler tarafından katledilen babası yatıyor.

Şimdi 70 yaşında olan Selva Kupti Salim, doğmadan 4 ay önce kaybettiği babasının kabrini hiç ziyaret edememiş.

"Yahudiler, Polonya'da kabirleri ziyaret edebiliyor"

Tekerlekli sandalye ile hayatını sürdürmeye çalışan Filistinli Hristiyan Kupti Salim, babasının mezarını ziyaret edememesini anlatırken Yahudilerden örnek veriyor.

"Yahudilerin Polonya’ya gidip Yahudi soykırımında kaybettikleri akrabalarının mezarlarını ziyaret etme hakları var. Ancak ben, birinci derecede yakınlarımın mezarlarını ziyaret etmekten mahrum ediliyorum."

Babası ve akrabalarının mezarlarını çok önceden çekilmiş fotoğraflardan bildiğini anlatan Kupti Salim, askeri bölge ilan edilen mezarlıkların dikenli tellerle çevrildiğini ve içeride kazı çalışmaları yapıldığını söylüyor.

Köylerinden zorla göç ettirildiler

Kupti Salim'in babası katledildikten sonra, o dönem ailesinin yaşadığı Malul Muhcira köyü, Yahudi çeteler tarafından boşaltılmış.

Selva Kupti Salim, 1948 yılında dünyaya geldiği şartları, "Doğduğumda babam henüz yeni vefat ettiği ve yüzlerce yıldır yaşadığımız köyümüzden zorla göç ettirildiğimiz için, sevinçle değil hüzünle karşılanmışım" sözleriyle ifade ediyor.

Kupti Salim, 1948 yılında zorla göç ettirildikleri Yafa Nasıra köyünde dünyaya gelmiş.

Hala dedelerinin yaşadığı köylerine dönme umudu taşıdıklarını belirten Kupti Salim, bu zamana kadar yaşadıklarının yeni nesillere aktarılması için kitap yazacağını dile getiriyor.

Şimdi, başvurduğu İsrail Anayasa Mahkemesinden olumlu sonuç bekleyen 70 yaşındaki Kupti Salim, mezarları ihmal eden, hatta bozulmalarına yol açan sorumluların hesap vermesini istiyor.

Kaynak: Arab48