Avrupa Birliği karşıtı, İslam ve yabancı düşmanı söylemleri ile bilinen Almanya için Alternatif Partisinin (AfD), Almanya’nın iç istihbarat kuruluşu Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV) tarafından takibe alındığı açıklandı.

Almanya’da 2017’de yapılan seçimlerde yüzde 13.3 oy alarak ülkenin üçüncü büyük partisi olan AfD, Almanya’nın iç istihbarat kuruluşu Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından, parti politikalarının anayasaya aykırı olup olmadığı incelenmek üzere takibe alındı.

Parti bütünüyle "inceleme vakası" sınıflamasına dahil edildi. Bundan böyle partiye dair kamuoyunda çıkan her haber, yapılan her açıklama, yapılan bağışlar gibi her türlü eylem ve söylem sistematik bir şekilde değerlendirmeye alınacak.

Bu sınıflandırma, açık bir şekilde aşırılıkçı olmayan, ancak anayasaya aykırı emeller güdüldüğüne dair emarelerin bulunduğu vakaları kapsıyor.

"AfD yöneticilerinin ifadeleri aşırılıkçı emellere yönelik emareler içeriyor"

Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Thomas Haldenwang, düzenlediği basın toplantısında bazı AfD yöneticilerinin ifadelerinin aşırılıkçı emellere yönelik emareler içerdiğini, ancak bunun yazılı parti programına yansımadığını belirtti. Fakat, bu aşamada tüm partinin takibi için yeterli dayanak bulunmadığını açıkladı.

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer ise kararın siyasi değil, nesnel olduğunu belirterek, alınan takip kararının arkasında olduklarını duyurdu.

