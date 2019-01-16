2016'dan bu yana politikacıların en kritik propaganda araçlarından biri haline gelen Facebook, çoğu kez seçim kurallarının ihlal edilmesinin ve şirket politikasının görmezden gelinmesinin önüne geçemedi.

2018 yılını veri ihlali krizi ve seçimlere müdahale iddialarıyla geçiren Facebook, 2019 yılında kritik seçimlerin yapılacağı ülkelerdeki reklam kurallarını değiştireceğini açıkladı.

Bu ülkeler arasında, Hindistan, Nijerya, Ukrayna ile Avrupa Birliği'nin bazı ülkeleri de yer alıyor.

Facebook Ürün Yönetimi Direktörü Rob Leathern, söz konusu ülkelerdeki seçim reklamlarının Şubat ayından itibaren ulaşılabilir çevirimiçi bir kütüphaneye yerleştirileceğini ve bu reklamların 7 yıl boyunca tutulacağını açıkladı.

“Mükemmel olmayacağımızı biliyoruz, ancak sürekli gelişme hedefimiz devam ediyor." diyen Leathern, kurulacak arşiv kütüphanelerinin geçen yıl ABD, Brezilya ve İngiltere'ye getirilen arşivlere benzeyeceğini ve şeffaflığın önündeki engelleri kaldıracağına inandığını söyledi.

Kaynak: Reuters