ABD Başkanı Donald Trump, Orta Amerika'dan ABD'ye giden göçmen akınını durdurabilmek amacıyla inşa edilecek Meksika duvarına gereken fonun sağlanması için haftalardır hükümeti kapalı tututarken, yeni bir göçmen kafilesinin Honduras'tan ABD'ye doğru ilerlemeye başladığı açıklandı.

Yüzlerce Honduraslı, Trump'ın göçmenlere yönelik tutumu ve politikalarına rağmen, ülkelerindeki ekonomik koşullar ve şiddetten kaçarak yeni bir hayat kurma amacıyla ABD'ye doğru yola çıktı.

Yeni göçmen kafilesinde, yaklaşık 600-800 kişi olduğu belirtiliyor.

Donald Trump ise sosyal medya sitesi Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Yeni, büyük bir karavan Honduras'tan güney sınırımıza doğru ilerliyor. Nancy ve Chuck'a, etrafta uçan bir droneun onları durduramayacağını söyleyin. Yalnızca bir duvar işe yarayacak. Yalnızca bir duvar ya da çelik bariyerler ülkemizi koruyacak! Siyasi oyunlar oynamayı durdurun ve hükümet kapatmasını sona erdirin" ifadelerine yer verdi.

A big new Caravan is heading up to our Southern Border from Honduras. Tell Nancy and Chuck that a drone flying around will not stop them. Only a Wall will work. Only a Wall, or Steel Barrier, will keep our Country safe! Stop playing political games and end the Shutdown!