ABD Başkanı Donald Trump, Orta Amerika'dan ABD'ye giden göçmen akınını durdurabilmek amacıyla inşa edilecek Meksika duvarına gereken fonun sağlanması için haftalardır hükümeti kapalı tututarken, yeni bir göçmen kafilesinin Honduras'tan ABD'ye doğru ilerlemeye başladığı açıklandı.

Yüzlerce Honduraslı, Trump'ın göçmenlere yönelik tutumu ve politikalarına rağmen, ülkelerindeki ekonomik koşullar ve şiddetten kaçarak yeni bir hayat kurma amacıyla ABD'ye doğru yola çıktı.

Yeni göçmen kafilesinde, yaklaşık 600-800 kişi olduğu belirtiliyor.

Donald Trump ise sosyal medya sitesi Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Yeni, büyük bir karavan Honduras'tan güney sınırımıza doğru ilerliyor. Nancy ve Chuck'a, etrafta uçan bir droneun onları durduramayacağını söyleyin. Yalnızca bir duvar işe yarayacak. Yalnızca bir duvar ya da çelik bariyerler ülkemizi koruyacak! Siyasi oyunlar oynamayı durdurun ve hükümet kapatmasını sona erdirin" ifadelerine yer verdi.

A big new Caravan is heading up to our Southern Border from Honduras. Tell Nancy and Chuck that a drone flying around will not stop them. Only a Wall will work. Only a Wall, or Steel Barrier, will keep our Country safe! Stop playing political games and end the Shutdown! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 Ocak 2019

Meksika sınırındaki yaklaşık 7 binden fazla Orta Amerikalıdan oluşan göçmen kafilesinin bekleyişi de sürüyor.

Meksika sınırındaki göçmen kafilesi

Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan 7 binden fazla kişinin yer aldığı göçmen konvoyu, kasım ayında Meksika'nın sınır kenti Tijuana'ya varmıştı.

Guatemala, Honduras ve El Salvador'dan yoksulluk, şiddet ve zulüm nedeniyle kaçtıklarını ifade eden göçmenlerin birçoğu, gözaltına alınacaklarına dair uyarılara rağmen ABD'ye giriş yapmayı hedefliyor.

ABD sınır muhafızları sınırı geçmeye çalışan, aralarında çocukların da olduğu göçmenlere göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti.

ABD Başkanı Trump, Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan göçmen konvoyundan hiç kimsenin, mahkeme emri olmadan ülkeye alınmayacağını belirtmişti.

ABD'de duvar krizi

ABD Temsilciler Meclisinden geçen geçici bütçe yasa tasarısında, Meksika sınırına örülecek duvar için 5,6 milyar dolar fon ayrılmıştı. Ancak Senato bu miktarı kabul etmediği için tasarı, Donald Trump ile Kongre arasında krize neden olmuştu.

ABD Başkanı, geçici bütçe tasarısını Meksika duvarı için finansman içermediği gerekçesiyle imzalamayacağını açıklamıştı.

Demokratların duvar finansmanı konusunda geri adım atmaması sonrasında federal hükümet kısmen kapanmıştı.

Kaynak: Reuters