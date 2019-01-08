Lübnan'ın kuzeydoğusundaki Arsal bölgesinde, mülteciler için kış mevsimi, çadırlarının kış şartlarına dayanıksız olması ve sobalar için mazot bulunamaması nedeniyle çetin geçiyor.

Suriyeli mültecilerin barındığı kamplar tamamen kar altında kalırken, donarak ölümlerin yaşandığı bölgeden yardım çağrıları yükseliyor.

Aktivistler, sosyal medyada başlattıkları "Arsal ağlıyor" (عرسال_تستغيث#) adlı kampanya ile Arsal Kampına acil insani yardım çağrısı yapıyor.

1 yıl önce 15 mülteci donarak ölmüştü

Lübnan Sivil Savunma ekipleri 1 yıl önce, Lübnan-Suriye sınırını geçmeye çalışırken hayatını kaybeden 15 Suriyeli mültecinin donmuş bedenini bulmuştu. Ekipler bir grup mülteciyi ise donmak üzereyken kurtarmıştı.

Kaynak: Al Jazeera, TRT Haber