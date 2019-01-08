Her mesleğin kendi resmi ya da fiili üniforması olan İtalya'da, kıyafet yönetmeliği, kalıcı ulusal öncelik olarak kabul ediliyor.

BBC'nin haberine göre, İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini ise, gömleklerinin üzerine polis ve itfaiye rozetleri takarak yasalara karşı geliyor.

Salvini bunun, ilgili güçlere verdiği desteğin bir işareti olduğunu söylüyor.

Ancak, İtalya'nın ceza kanununun 498. maddesine göre, kamu görevlilerinin üniformalarının ya da rozetlerinin, görevli kişiler dışında giyilmesi yasaya aykırı.

Bu yasağın ihlal edilmesi durumunda para cezaları ise, 154 euro ile 929 euro arasında değişiyor.

"Üniformaya saygısızlık"

İtalya İffaiyeciler Birliğinden yapılan açıklamada, Salvini'nin bu davranışının yasalara aykırı olduğu ve cezalandırılması gerektiği belirtildi.

Salvini'nin siyasi muhalifleri ise, onun bu davranışıyla şov yaptığını söylüyor.

Salvini ise Facebook hesabından yaptığı açıklamada, bunun gurur verici olduğunu belirterek, kendisine yönelik eleştirilere karşı çıktı.

Salvini, Facebook mesajında, "Güvenlik güçlerinden ceket ve rozet hediye almam benim için gurur kaynağıdır!" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: BBC