Bremen polisinden yapılan açıklamada, Almanya için Alternatif (AfD) partisi Bremen Eyalet Teşkilatı Başkanı da olan Frank Magnitz’in Bremen'deki Goethe Meydanı yakınlarında çok sayıda kişinin saldırısına uğradığı ve yaralandığı belirtildi.

Partideki görevi sebebiyle saldırının siyasi arka planı olabileceği ifade edilen açıklamada, saldırıyla ilgili inceleme başlatıldığı kaydedildi.

AfD Bremen Eyalet Teşkilatından yapılan açıklamada da Magnitz'in yüzü kapalı kişilerin saldırısına uğradığı ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, saldırıyı eleştirerek “Kime karşı yapılırsa yapılsın ve amacı ne olursa olsun şiddet asla siyasi tartışmanın aracı olamaz. Bunun mazereti yok. Böyle bir suç işleyen cezalandırılmalı" ifadesini kullandı.

AfD'nin bürosuna saldırı

Geçtiğimiz hafta da, Almanya’nın Saksonya eyaletindeki, Almanya için Alternatif Partisi’nin (AfD) bürosu önünde şiddetli bir patlama meydana gelmişti.

Gerçekleştirilen saldırıda, AfD bürosunun camları kırılırken, bina önündeki araçlar da zarar görmüştü.

Alman polisi, olayla ilgili olduğundan şüphelenilen 3 kişiyi gözaltına almış ve olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Kaynak: AA