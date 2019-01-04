Almanya’nın Saksonya eyaletine bağlı Döbeln kasabasında, Almanya için Alternatif Partisi’nin (AfD) bürosu önünde şiddetli bir patlama gerçekleşti.

Kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından gerçekleştirilen saldırıda, AfD bürosunun camları kırılırken, bina önündeki araçlar da zarar gördü. Olayda, kimsenin yaralanmadığı belirtildi.

Alman polisi, olayla ilgili olduğundan şüphelenilen 3 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olayı kınayan Saksonya Eyalet Başbakan Yardımcısı Martin Dulig, demokraside şiddete yer olmadığını ve AfD ile patlayıcılarla değil siyasi tezlerle mücadelede edilmesi gerektiğini söyledi.

Geçen yıl, AfD'nin Saksonya eyaletindeki iki parti ofisi ile federal milletvekili Jens Maier'in Dresden'deki bürosu saldırıya uğramıştı.

Kaynak: İHA, Reuters, DW