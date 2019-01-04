Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani, Suudi Arabistan'da dün görülmeye başlayan Kaşıkçı davasıyla ilgili kendisine yöneltilen soruları cevapladı.

Kaşıkçı davasını takip ettiklerini ancak bunu yeterli bulmadıklarını aktaran Shamdasani, "Bu olayın en başından beri adalete vurgu yapıyoruz ve uluslararası aktörlerin müdahil olduğu bağımsız bir soruşturma çağrısında bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

Shamdasani, Suudi Başsavcılığın cinayetle ilgili 5 kişinin idamını talep etmesine ilişkin ise BM'nin her koşulda idam cezasına karşı olduğunu hatırlattı.

Öte yandan, BM'nin dünkü duruşmayı takip ettiğini söyleyen Shamdasani, Suudi yetkililerle konuyla ilgili görüşmeler yapmaya devam ettiklerini bildirdi.

Kaşıkçı davası

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda 2 Ekim'de öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı davasında, 5'i idam istemiyle olmak üzere 11 sanığın yargılanmasına Suudi Arabistan'da başlanmıştı.

Cemal Kaşıkçı olayında bugüne kadar neler yaşandı?

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, cinayetin ardından eleştirilerin hedefi olmuştu.

Kaynak: AA, Reuters