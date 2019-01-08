İran Meclisi Eğitim Komisyonu Başkan Yardımcısı Kasım Ahmedi Laşki, İran'ın deprem bölgesi olduğunu hatırlatarak, "İran’daki okulların yüzde 65'i ya hasarlı ya da güçlendirilmeye muhtaç. Söz konusu bu durum dikkat edilmesi gereken bir konudur" dedi.

Okulların tadilatı için gerekli bütçeye sahip olmadıklarını belirten Laşki, halk ve hayırseverlerin yardımıyla hasarlı okulları tamir etmeye çalıştıklarını söyledi.

İran basınına göre Laşki, ülkedeki okulların yüzde 40'a yakınının 50 yıl önce inşa edildiğini ve güvenli olmadığını vurgulayarak, "Her yıl bütçe yetersizliği bahanesiyle öğrenciler bu güvensiz okullara gönderiliyor" eleştirisini yaptı.

Kaynak: AA