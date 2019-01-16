Kenya'nın başkenti Nairobi'de dün gerçekleştirilen bombalı saldırının ardından, Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta son durumu bildirdi.

Kenyatta, saldırganların etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Akşam saatlerinde gerçekleşen saldırının ardından polis ve güvenlik güçleri bölgeyi güvenlik çemberine aldı.

Yaklaşık 20 saat süren kuşatmanın ardından saldırganların etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Devlet Başkanı Kenyatta, 14 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda, otel ve iş yerlerinde bulunan 700 sivilin de kurtarıldığını kaydetti.

Ölenlerden bir kişinin İngiliz diğerlerinin de Amerikan vatandaşı olduğu ifade edildi.

Saldırıyı Eş-Şebap terör örgütü üstlendi.

Eş-Şebab, Eylül 2013’te yine başkent Nairobi’de bulunan Westgate Alışveriş Merkezi’ne saldırı düzenlemiş, saldırıda 67 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Reuters