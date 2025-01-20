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Dünya
AA 20.01.2025 06:44

UNICEF: Gazze'de günde yaklaşık 35 çocuk öldürüldü

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder, Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana günde yaklaşık 35 çocuğun öldürüldüğünü açıkladı.

UNICEF: Gazze'de günde yaklaşık 35 çocuk öldürüldü
[Fotograf: AA]

Elder, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in saldırdığı Gazze'deki Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana 15 bin çocuğun öldüğünü hatırlatan Elder, "Bu, günde yaklaşık 35 çocuğun ölümü demek. 14 ay boyunca her gün 35 çocuğun öldürüldüğü bildiriliyor." dedi.

Elder, İsrail ile Hamas arasında 15 Ocak'ta varılan ateşkes anlaşması için geç kalındığını, bunun daha erken olması için birçok neden olduğunu vurguladı.

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