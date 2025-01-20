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Dünya
Scotsman 20.01.2025 06:39

Hamile olduğunu öğrendikten 40 dakika sonra doğum yaptı

İskoçya'nın Glasgow bölgesinde yaşayan 22 yaşındaki Anna Jackson, karnındaki dayanılmaz ağrı nedeniyle hastanenin yolunu tuttu. Apandisitinin patladığını düşünen genç kızın hamile olduğu ortaya çıktı. 40 dakika sonra doğum yapan Jackson, kendisini dizide hissettiğini anlattı.

Hamile olduğunu öğrendikten 40 dakika sonra doğum yaptı

Anna Jackson, karnındaki ağrıyı başlangıçta regl sancısı olarak yorumladı. Ancak daha sonra apandisitinin patladığını düşünerek eşiyle birlikte hastaneye gitmeye karar verdi.

Hastaneye gittiğinde hamile olduğunu öğrenen genç kadın, 40 dakika sonra doğum yaptı.

Yaşadığı şaşırtıcı olayı paylaşan Jackson, "Omurgamın ortasında yoğun bir baskı hissediyordum. Doktorlar hamile olduğumu söylediklerinde çok şaşırdım. Sanki 'Grey's Anatomy' dizisinde bir bölüm yaşıyor gibiydim'' ifadelerini kullandı.

Doğum sancıları başladıktan sonra hemen doğumhaneye alınan Jackson, kızı Talia Smith’i dünyaya getirdi.

Ebeveynliğe hazırlıksız yakalandıklarını söyleyen genç çift, başlangıçta her şeyin oldukça zor olduğunu ancak sevdiklerinin desteğiyle bu süreci atlattıklarını belirtti.

Hamile olduğunu öğrendikten 40 dakika sonra doğum yaptı

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