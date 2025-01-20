Açık 2.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 20.01.2025 06:24

İngiltere'de Filistin'e destek gösterisine katılan iki milletvekili ifadeye çağrıldı

İngiltere'nin başkenti Londra'da dün düzenlenen Filistin'e destek gösterisine katılan iki İngiliz milletvekili Jeremy Corbyn ile John McDonnell polis tarafından ifade vermeye çağrıldı.

İngiltere'de Filistin'e destek gösterisine katılan iki milletvekili ifadeye çağrıldı
[Fotograf: AA]

Ülke basınında yer alan haberlere göre, gösteriye katılan iktidardaki İşçi Partisinin eski lideri Corbyn ile McDonnell, Londra'daki bir polis merkezinde gönüllü olarak ifade verdi.

Polis tarafından sorgulanmayı gönüllü olarak kabul eden iki milletvekili, ifadelerinin ardından merkezden ayrıldı.

Milletvekilleri, polis merkezinin önünde bekleyen gazetecilerin konuya ilişkin sorularına ise yanıt vermedi.

Londra Metropolitan Polisi, ismi açıklanmayan 3 kişinin daha gönüllü olarak ifade vereceğini açıkladı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini ve yeni gelişmelerin önümüzdeki günlerde açıklanabileceği bildirildi.

"En yüksek gözaltı sayısı"

İngiltere'nin başkenti Londra'da dün on binlerce Filistin destekçisinin polisin daha önce kararlaştırılan güzergahı yasaklamasına ve ciddi kısıtlamalar getirmesine rağmen düzenlediği gösteride 77 kişi gözaltına alınmıştı.

Polis Şefi Adam Slonecki, yaptığı açıklamada, Ekim 2023'ten bu yana Filistin Dayanışma Kampanyası (PSC) tarafından düzenlenen 20'den fazla ulusal protestoda güvenliği sağladıklarını belirterek, söz konusu gözaltı sayısının o tarihten bu yana düzenlenen gösterilerdeki "en yüksek gözaltı sayısı" olduğuna dikkati çekmişti.

ETİKETLER
İngiltere Filistin Devleti İsrail'in Gazze Soykırımı Filistin - İsrail Çatışması
Sıradaki Haber
Biden, son yıllardaki en düşük kamuoyu destek oranıyla başkanlık koltuğuna veda ediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:17
Yeni haftada hava nasıl olacak? İşte tahminler...
07:15
Kanser vakalarının kadınlara ve gençlere doğru kaydığı tespit edildi
07:07
Mega kuraklıklar gittikçe daha şiddetli hale geliyor
06:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovakya Başbakanı Fico ile görüşecek
06:50
İspanya'da kayak merkezinde telesiyej kazası: En az 30 kişi yaralandı
06:45
UNICEF: Gazze'de günde yaklaşık 35 çocuk öldürüldü
Esir takasında serbest bırakılan Filistinliler Batı Şeria'ya ulaştı
Esir takasında serbest bırakılan Filistinliler Batı Şeria'ya ulaştı
FOTO FOKUS
Ardahan'ı tipi vurdu: Mahsur kalanların imdadına ekipler yetişti
Ardahan'ı tipi vurdu: Mahsur kalanların imdadına ekipler yetişti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ