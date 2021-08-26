Polis ve Gümrük Genel Müfettiş Yardımcısı Hamed bin Süleyman el-Hatimi, Umman resmi ajansı ONA'ya koronavirüs salgını kapsamında alınan yeni önlemlere dair açıklamalarda bulundu.

Umman'ın tüm kara, deniz ve hava sınırlarının, 1 Eylül'den itibaren herkes için açılacağını belirten Hatimi, salgının yayılmasını önlemek için alınan gerekli tedbirlere devam edileceğini söyledi.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı, vatandaşların ve ülkede ikamet edenlerin ekim ayının başına kadar COVID-19 aşısının her iki dozunu yaptırması gerektiğini açıkladı.

Kara hava ve deniz sınırları kapatılmıştı

Umman, ülkede COVID-19'un yeni bir türünün ortaya çıkmasının ardından aralık ayında kara, hava ve deniz sınırlarından giriş ve çıkışların askıya alındığını duyurmuştu.

Ülkede virüs kaynaklı can kaybının 4 bin 49'a, vaka sayısının 301 bin 784'e yükseldiği açıklanırken 291 bin 39 kişinin de iyileştiği belirtiliyor.