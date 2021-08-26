İngiltere'de hükümet yüzyıllar sonra ülkede yeniden görülen Avrupa kunduzlarını tartışıyor.

16'ncı yüzyılda kürkü yüzünden nesli tükenme noktasına gelen Avrupa kunduzu, yaklaşık 10 yıldır ülkenin çeşitli bölgelerinde yeniden görülmeye başlandı. Özellikle Devon nehrinde yuvalandıkları tespit edildi.

İngiltere kunduzları tartışıyor

Kunduzların ülkede yaygınlaştırılmasının iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini hafifletip hafifletmeyeceği değerlendiriliyor.

Uzmanlar gerek kuraklığı önlemede, gerekse sellerin yıkıcı boyutlarını azaltmada kunduzların çok önemli roller oynadığına dikkati çekiyor.

Kunduzlar iklim değişikliğinin zararlarını azaltabilir

Kunduzların akarsuların olduğu yerlere suyu yavaşlatan engeller, kumullar, oluklar yaptığını söyleyen uzmanlar bütün bunların bölgedeki canlılığı artırdığını tespit etti. Çalışmalarda bu bölgelerde böceklerin, kuşların ve bitki çeşitliliğinin arttığı görüldü.

Ancak kunduz popülasyonunun iyi yönetilmesi gerektiği, aksi halde özellikle tarım alanlarında su baskınlarına yol açabileceklerine de işaret ediliyor.