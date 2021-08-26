Haber Giriş: 26 Ağustos 2021 Perşembe 13:43Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, Reuters
Meksika'da helikopter düştü: 4 yaralı
Meksika'da askeri bir helikopter kalkıştan dakikalar sonra düştü. 4 kişinin yaralandığı kaza anbean görüntülendi.
Meksika'nın Hidalgo eyaletinde, içinde yerel yönetici ve askerlerin bulunduğu helikopter Grace kasırgasından etkilenen bölgeye gitmek üzere havalandı.
20-25 metre irtifaya ulaşıp ilerlemeye başlayan helikopter, yaklaşık 100 metre ilerledikten sonra daireler çizerek yere çakıldı.
Kazada yaralanan 4 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Helikopter pilotunun 50 metre yükseklikte mekanik arıza bildiriminde bulunduğu kaydedildi.
Etiketler: Meksika
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