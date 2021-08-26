Rusya için turistik vizeler artık 6 aya kadar alınabilecek. Devlet başkanı Vladimir Putin'in 26 Mayıs'ta attığı imzayla daha önce bir aya kadar verilen turistik vizelerin süresi uzatıldı.

Yeni uygulama yürürlüğe girdi. Artık Rusya'ya giden yabancılar belgelerini ibraz ettikleri takdirde altı aya kadar çok girişli vize alabilecek.

Sektörün canlandırılması amaçlanıyor

Böylece, Rusya'ya turist akışının artırılması ve salgın döneminde darbe alan turizm sektörünün canlandırılması hedefleniyor.



Rus Hükümeti daha önce de aldığı kararla, aralarında Türkiye'nin bulunduğu 52 ülkeye elektronik vize kolaylığı getirmişti.



1 Ocak 2021'de başlaması öngörülen vize uygulaması koronavirüs salgını sebebiyle bu yılın başında hayata geçirilecek.