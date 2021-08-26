Çevreci grubun çevreye maliyeti: 120 ton çöp
İngiltere’de iklim değişikliği ile mücadele yanlısı eylemci grubun çevreye zarar verdiği ortaya çıktı. Başkentte yeni bir gösteri dalgası başlatan grubun, 2019'daki eylemlerinde Londra sokaklarına 120 ton çöp bıraktığı tespit edildi.
Çevre diyerek yola çıktılar, protesto gösterilerinde meydanlara 120 ton çöplerini bırakıp gittiler.
Çevreci grup ‘Extinction Rebellion’ İngiltere'de iki haftalık eylem başlattı. Ancak grubun 2019'daki benzer eylemlerinde çevreye verdikleri zarar açıklandı.
Eylemleri 2 hafta sürecek
İngiliz The Telegraph gazetesinde yer alan habere göre 2019'da Londra'daki sokak ve meydanları kapatarak gösteriler düzenleyen grup arkasında 120 ton çöp bıraktı.
Çöpün temizlenmesi de belediyeye 50 bin sterline mal oldu. Extinction Rebellion grubu sözcüsü ise çöpün temizlenmesinin belediyeye ek bir maliyeti olmadığını savundu.
Extinction Rebellion 23 Ağustos'ta Londra'da 2 hafta sürecek eylemlere başladı. Grubun önceki yıllarda yaptığı gösterilerde yüzlerce kişi gözaltına alınmıştı.
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