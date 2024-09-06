Uluslararası Dayanışma Hareketi: İsrail, Türk-Amerikan vatandaşı Eygi'yi kasıtlı öldürdü

Filistin halkının uğradığı baskıya karşı çıkmak için kurulan ISM'den Eygi'nin işgalci İsrail askerlerince öldürülmesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, ISM gönüllüsü Eygi'nin haftalık düzenlenen gösterilere gözlemci olarak katıldığı belirtildi.

İsrail ordusunun Eygi'yi kasıtlı hedef aldığı ve öldürdüğü kaydedilen açıklamada, aralarında çocukların da bulunduğu dua eden göstericilere İsrail ordusunun gerçek mühimmatla ateş açtığı bildirildi.

Açıklamada, "Şehit kabul ettiğimiz Ayşenur, (Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı) Beyta beldesinde 2020'den bu yana öldürülen 18'inci gösterici." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen ISM gönüllüsü ve görgü tanıklarından biri, gösterilerin barışçıl şekilde sürdüğü esnada Eygi'nin gösteri alanından biraz uzakta, zeytin ağacının yakınlarında dururken çatıda görünen bir keskin nişancı tarafından hedef alındığını belirtti.

"Ordu, kasıtlı olarak Eygi'yi kafasından vurdu." ifadesini kullanan ISM gönüllüsü, ABD ve Avrupalı hükümetlerin İsrail'in cezalandırılmasını engelleyerek Gazze'de soykırıma ortak olduğunu kaydetti.

İsrail askerlerinin aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'yi öldürmesi

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açtı.

Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Eygi, başından vurularak ağır yaralandı.

Filistinlilere ait hastaneye kaldırılan Eygi, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi (ISM) gönüllüsü insan hakları aktivistiydi.

2003'te İsrail buldozeri tarafından ezilerek öldürülen ABD vatandaşı Rachel Corrie de aynı harekete mensuptu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eygi'nin öldürülmesini lanetleyerek İsrail’in işlediği insanlığa karşı suçların hesabını hukuk önünde vermesi için her platformda çaba göstermeye devam edeceklerini belirtmişti.