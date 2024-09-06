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Dünya
AA 06.09.2024 23:06

Trump'ın "sus payı" davasını başkanlık seçimi sonrasına ertelendi

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın suçlu bulunduğu "sus payı" davasının, kasım ayında yapılacak ABD başkanlık seçimlerinin sonrasına ertelendiği belirtildi.

Trump'ın "sus payı" davasını başkanlık seçimi sonrasına ertelendi

Yargıç Juan Merchan yaptığı yazılı açıklamada, 18 Eylül'de cezası açıklanması beklenen Trump'ın sus payı davasının 26 Kasım'a ertelendiğini duyurdu.

Merchan, "Bir cezanın açıklanması veya ertelenmesi kararını gerektiren durumlarda, bu kararın, Mahkeme tarafından herhangi bir siyasi partiye veya adaya avantaj veya dezavantaj sağlamak amacıyla verildiği yönündeki hiçbir düşünceye yer bırakılmamalıdır." ifadelerine yer verdi.

Mahkemelerin "adil, tarafsız ve apolitik bir kurum" olduğunun altını çizen Merchan ,"Bu, ulusun tarihinde benzersiz yeri olan bir meseledir ve bu mahkeme başlangıcından bu yana iddianameden jüri kararına ve aradaki bir sürü dilekçeye ve diğer meselelere kadar bu meseleye başkanlık etmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Bu karar, Trump'ı, Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı olarak, 5 Kasım'da gerçekleşecek seçimin sonrasına kadar herhangi bir cezai yaptırımla karşı karşıya kalmayacağını garanti altına aldı.

Öte yandan Trump'ın kampanya sözcüsü Steven Cheung, yaptığı açıklamada, davada hiçbir ceza verilmemesi gerektiğini ve "ABD Yüksek Mahkemesi'nin emriyle" Trump'ı susturma davasının ve diğer yasal meselelerin reddedilmesi gerektiğini vurguladı.

Trump "sus payı" davasında suçlu bulundu
Trump "sus payı" davasında suçlu bulundu

Trump'ın "sus payı" davası

Eski ABD Başkanı Trump, 18 Mart 2023'te Manhattan Bölge Savcılığınca yetişkin filmlerinde oyunculuk yapan Stormy Daniels'e 2016 Başkanlık seçimleri sırasında yasa dışı "sus payı" ödenmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında büyük jüri tarafından yargılanması için suçlanmıştı.

Hakkındaki suçlamaları reddeden Trump, 15 Nisan'da New York'ta yargılanmaya başlanmış, 6 hafta süren duruşmalar sonucunda 31 Mayıs'ta mahkeme jürisi tarafından hakkındaki 34 suçlamanın tamamından suçlu bulunmuştu. Trump'ın cezasının belirleneceği duruşma 11 Temmuz'a bırakılmıştı.

ABD Yüksek Mahkemesi, hakkındaki 6 Ocak Kongre baskınındaki rolü ve 2020 başkanlık seçimlerine müdahale iddiaları için eski Başkan Trump'ın "bazı konularda dokunulmazlığı" bulunduğuna hükmetmişti.

Mahkeme, 3'e karşı 6 oyla eski Başkan'ın resmi eylemleri nedeniyle kovuşturmaya karşı dokunulmazlık hakkına sahip olduğuna ancak bu dokunulmazlığın, özel davranışları için geçerli olmadığına karar vermişti.

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